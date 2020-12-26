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    У світі

    Ізраїль збирається вакцинувати від коронавірусу по 150 тисяч людей в день

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    <p>Ізраїль розраховує на наявність чотирьох мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця місяця</p> - Ізраїль збирається вакцинувати від коронавірусу по 150 тисяч людей в день

    Ізраїль розраховує на наявність чотирьох мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця місяця

    Ізраїль зацікавлений в безперервному процесі вакцинації населення 24 години на добу

    Уряд Ізраїлю розраховує вийти на показник в мінімум 150 тисяч вакцинованих від коронавірусу в день. За місяць першу дозу вакцини повинні отримати мільйони ізраїльтян.

    Про це повідомляє Times of Israel.

    Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Чези Леві заявив, що держава зацікавлена в безперервному процесі вакцинації населення 24 години на добу, але зазначив, що це залежить від бажання громадян і наявності вакцин.

    «Але все залежить від двох речей – по-перше, від того, чи зможуть Pfizer і Moderna збільшити поставки вакцин в Ізраїль. І друге, звичайно, бажання населення йти робити щеплення», – сказав Леві.

    Ізраїль розраховує на наявність чотирьох мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця місяця, а ще чотирьох мільйонів - до кінця березня. Також уряд домовився про шість мільйонів доз препарату Moderna, але ЗМІ стверджують, що її доставка до Ізраїлю очікується не раніше квітня.

    У перспективі більша частина населення може бути щеплена до кінця березня.

    Нагадаємо, з наступного тижня в Ізраїлі вводиться черговий, третій, карантин. Відомо, що нинішній локдаун буде приблизно таким же, як восени.

    Згідно з оцінками, втрати економіки Ізраїлю під час третього карантину складуть 26,8 млрд шекелів, якщо локдаун триватиме 2-3 тижні.

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    Теги: Ізраїль медицина карантин щеплення вакцинація населення
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