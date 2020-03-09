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    ﻿Ізраїль вводить обов'язковий карантин для усіх, хто прибуває з-за кордону

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    Ізраїль вводить двотижневий карантин для тих, хто приїжджає в країну - ﻿Ізраїль вводить обов'язковий карантин для усіх, хто прибуває з-за кордону
    Ізраїль вводить двотижневий карантин для тих, хто приїжджає в країну

    Ізраїль вводить обов'язковий карантин тривалістю в 14 днів для всіх громадян, які в'їжджають в країну

    Ізраїль через коронавірус вводить обов'язковий карантин тривалістю в 14 днів для всіх громадян, які в'їжджають в країну.

    Про це повідомив в Twitter за підсумками наради з представниками міністерства охорони здоров'я виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

    «Після цілого дня складних дискусій ми прийняли рішення, що будь-який, хто приїжджає до Ізраїлю з-за кордону, зобов'язаний пройти 14-денну ізоляцію. Це було складне рішення, але воно необхідне для охорони громадського здоров'я, а це завдання - вище всіх», - написав він.

    Відзначимо, що міра вводиться на період в два тижні.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Ізраїль карантин коронавірус
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