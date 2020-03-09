﻿Ізраїль вводить обов'язковий карантин для усіх, хто прибуває з-за кордону



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Ізраїль вводить двотижневий карантин для тих, хто приїжджає в країну

Ізраїль вводить обов'язковий карантин тривалістю в 14 днів для всіх громадян, які в'їжджають в країну

Ізраїль через коронавірус вводить обов'язковий карантин тривалістю в 14 днів для всіх громадян, які в'їжджають в країну.

Про це повідомив в Twitter за підсумками наради з представниками міністерства охорони здоров'я виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

«Після цілого дня складних дискусій ми прийняли рішення, що будь-який, хто приїжджає до Ізраїлю з-за кордону, зобов'язаний пройти 14-денну ізоляцію. Це було складне рішення, але воно необхідне для охорони громадського здоров'я, а це завдання - вище всіх», - написав він.

Відзначимо, що міра вводиться на період в два тижні.

אחרי יממה של דיונים מורכבים קיבלנו החלטה: כל מי שיגיע לישראל מחו"ל ייכנס לבידוד של 14 יום.



זו החלטה קשה, אבל היא חיונית כדי לשמור על בריאות הציבור - ובריאות הציבור קודמת לפני הכל.



ההחלטה הזאת תהיה בתוקף לשבועיים, במקביל אנחנו מקבלים החלטות כדי לשמור על כלכלת ישראל. pic.twitter.com/5qYFRW3AaC — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 9, 2020

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.