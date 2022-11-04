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Ізраїль ударив по сектору Гази у відповідь на запуск ракет

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ізраїль ударив по сектору Гази у відповідь на запуск ракет
Операція «Світанок» ізраїльських військових у серпні 2022 року
фото з відкритих джерел

Літаки завдали удару по підземному військовому об'єкту в центральній частині сектора Гази

У п’ятницю, 4 листопада, вранці ізраїльські військові завдали ударів по сектору Гази. Атаку було здійснено у відповідь на випущені бойовиками ХАМАС ракети. Про це повідомляє Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала авіаударів по підземному об’єкту з виробництва ракет для ХАМАС.

«Літаки завдали удару по підземному військовому об'єкту в центральній частині сектора Гази, який є місцем розробки та виробництва ракет для терористичної організації ХАМАС. Удар було завдано у відповідь на запуски ракет з території Гази на територію Ізраїлю… І він призведе до заподіяння шкоди терористичному угрупуванню ХАМАС, яке намагається сконцентруватися та озброїтися ракетами», - йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Наразі інформації про постраждали немає.

Це перші подібні дії з початку серпня 2022 року.

Нагадаємо, за результатами виборів Беньямін Нетаньяху знову повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю.

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Теги: ХАМАС Сектор Гази Ізраїль

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