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Ізраїль передав Україні систему знищення дронів (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ізраїль передав Україні систему знищення дронів (відео)
Smart Shooter працює за принципом «один постріл – один удар» 
фото з відкритих джерел

Система керується штучним інтелектом 

Ізраїль передав Україні систему знищення дронів Smart Shooter. Про це пише видання Debka. Ця система працює за принципом «Один постріл – один удар» та управляється штучним інтелектом. Фактично це «розумний приціл» для стрілецької зброї, який робить її ефективною проти тактичних повітряних цілей.

Ізраїль передав Україні систему знищення дронів (відео) фото 1

Smart Shooter була вперше представлена в 2022 році на виставці озброєння Eurosatory в Парижі.

За твердженням видання, в Україні систему встановлюють на легкі літаки та безпілотники для знищення іранських дронів. Ця інформація наразі потребує підтвердження та перевірки, Україна її поки офіційно не коментувала. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про передачу Ізраїлем розвідданих щодо іранських дронів, які Росія використовує проти України, заявив, що наша країна на початку шляху співпраці з Ізраїлем.

Також президент Ізраїлю Іцхак Герцог представив американським чиновникам на зустрічі у Вашингтоні докази використання Росією іранських безпілотників на війні в Україні.

До слова, в Ірані вбито полковника Корпусу вартових Ісламської революції, який міг відповідати за постачання дронів-камікадзе до РФ.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. 

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.

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Теги: Ізраїль безпілотник Україна озброєння

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