Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньяху переміг на виборах і повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нетаньяху переміг на виборах і повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю 
Блок Нетаньяху отримав 64 мандати 
фото з відкритих джерел

Оголошені остаточні результати виборів в Ізраїлі 

 

За остаточними результатами виборів в Ізраїлі, група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньяху, отримує 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію, отримали 51 мандат. Про це повідомляє INN.

Згідно з результатами, «Лікуд» отримує 32 мандати, «Еш Атид» –24, «Релігійний сіонізм» – 14, «Табір державників» – 12, «ШАС» – 11, «Яадут А-Тора» – вісім, «РААМ» і «Хадаш-Тааль» – по п'ять мандатів, «Авода» – чотири мандати.  

Нагадаємо, раніше надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що кандидати на пост ізраїльського премʼєр-міністра, які є мають хороші стосунки з Путіним, мають великі шанси очолити уряд. 

Вибори у вівторок стали п’ятими в Ізраїлі за три з половиною роки політичної кризи. Нетаньяху обіймав посаду прем’єр-міністра з 1996 по 1999 роки, а також з 2009 року, поки в червні 2021 року його не було усунено. Політика звинувачують у корупції, його прихильники називають звинувачення політично мотивованими.

Раніше Нетаньяху заявив про готовність розглянути питання надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду прем’єр-міністра.

Читайте також:

Теги: вибори Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранські дрони становлять серйозну небезпеку для українських об’єктів інфраструктури
Іран дає Росії дрони та ракети. Чому Ізраїль не має можливості послаблювати свого супротивника?
29 жовтня, 09:44
Реально ускладнити життя Росії зможе лише визнання її державою-спонсором тероризму Сполученими Штатами Америки
Коли Вашингтон визнає Росію спонсором тероризму. І як цьому заважає Ізраїль Війна і право
28 жовтня, 13:55
За словами Резнікова, Україна хотіла б отримати від Ізраїлю системи ППО
Резніков про позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні: Я розчарований
27 жовтня, 20:27

Політика

Стало відомо, яку саме зброю від Ірану отримають російські окупанти
Стало відомо, яку саме зброю від Ірану отримають російські окупанти
Нетаньяху переміг на виборах і повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю 
Нетаньяху переміг на виборах і повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю 
Іран постачає Росії дрони відразу двома шляхами – Центр нацспротиву
Іран постачає Росії дрони відразу двома шляхами – Центр нацспротиву
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 
Комітет парламенту Чехії визнав російський режим терористичним
Комітет парламенту Чехії визнав російський режим терористичним
Німеччина закликала своїх громадян терміново виїхати з Ірану
Німеччина закликала своїх громадян терміново виїхати з Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Росія визнала: війна на Чорному морі добігла кінця
64K
Мінус Рабінович. Як Банкова вирішує, кого з політиків карати, а кого – ні
46K
Україна відреагувала на масований запуск КНДР балістичних ракет
32K
Путін на стадії втрати контролю: Данілов повідомив про кризу у Кремлі
21K
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
20K
Британська розвідка повідомила, наскільки зросли втрати окупантів

Новини

Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Сьогодні, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту