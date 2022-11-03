Нетаньяху переміг на виборах і повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю 

Оголошені остаточні результати виборів в Ізраїлі

За остаточними результатами виборів в Ізраїлі, група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньяху, отримує 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію, отримали 51 мандат. Про це повідомляє INN.

Згідно з результатами, «Лікуд» отримує 32 мандати, «Еш Атид» –24, «Релігійний сіонізм» – 14, «Табір державників» – 12, «ШАС» – 11, «Яадут А-Тора» – вісім, «РААМ» і «Хадаш-Тааль» – по п'ять мандатів, «Авода» – чотири мандати.

Нагадаємо, раніше надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що кандидати на пост ізраїльського премʼєр-міністра, які є мають хороші стосунки з Путіним, мають великі шанси очолити уряд.

Вибори у вівторок стали п’ятими в Ізраїлі за три з половиною роки політичної кризи. Нетаньяху обіймав посаду прем’єр-міністра з 1996 по 1999 роки, а також з 2009 року, поки в червні 2021 року його не було усунено. Політика звинувачують у корупції, його прихильники називають звинувачення політично мотивованими.

Раніше Нетаньяху заявив про готовність розглянути питання надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду прем’єр-міністра.