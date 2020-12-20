У трьох країнах виявили новий мутований штам коронавірусу

Дослідники кажуть, що поки не потрібно хвилюватися

Новий вид коронавірусу поширюється швидше за вже відомий

У Нідерландах, Данії та Австралії виявлений новий штам коронавірусу – той же, що раніше знайшли у Великобританії. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Фахівці нагадали, що новий тип коронавірусу поширюється швидше, ніж вже відомий, однак говорити про його більшу небезпеку поки не можна. Крім того, немає ніяких доказів того, що мутація вірусу по-іншому реагує на вакцину.

Уряд Нідерландів заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великобританії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.