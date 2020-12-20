Через новий штам вірусу низка країн Європи закриває сполучення з Британією

Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії

Через виявлення у Великобританії нового мутованого штаму коронавірусу, в ряді країн Європи прийняли рішення про припинення авіаційного сполучення з королівством. В самій Британії сьогодні оголошено самий жорсткий рівень карантинних обмежень.

Як повідомлялося раніше, в Нідерландах оголосили про припинення авіасполучення з Британією до 1 січня. Крім цього, в країні вже були виявлені випадки зараження тим же мутував типом вірусу, що і в Британії, ще на початку грудня.

Сьогодні про закриття залізничного та авіасполучення з Британією з півночі неділі, 20 грудня, оголосила Бельгія. Як повідомляє РБК-Україна, обмеження введені на добу, але цілком імовірно будуть продовжені.

Подібні заходи запровадили з сьогодні в Італії та Австрії, але влада в цих країнах не вказала терміни можливого завершення дії обмежень.

Уряд Німеччини вирішив закрити авіасполучення з Великобританією до 6 січня.

У Франції розглядають варіант припинення авіа- та залізничного сполучення з Великобританією. Ймовірність введення цих заходів висока.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що випадки зараження мутованим коронавірусом були зафіксовані в Данії та Австралії.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.