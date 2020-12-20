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    У світі

    Нідерланди не приймають літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу

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    <p>Літак британської авіакомпанії British Airways</p> <p></p> - Нідерланди не приймають літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу

    Літак британської авіакомпанії British Airways

    Фото DW

    Нідерландська влада розглядає можливу заборону й іншого транспортного сполучення

    Нідерланди до Нового року не прийматимуть пасажирські літаки з Великої Британії, де поширюється новий штам коронавірусу SARS-CoV-2.

    Про це повідомляє DW.

    «Заборона запроваджується з 6 години ранку неділі, 20 грудня, та діятиме попередньо до 1 січня», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, нідерландська влада розглядає можливу заборону й іншого транспортного сполучення з Великою Британією.

    За даними Національного інституту охорони здоров’я Нідерландів, у країні виявлено перший випадок зараження новим мутованим типом коронавірусу, який був виявлений у Великій Британії на початку грудня й активно поширюється. Як саме новий штам потрапив до Нідерландів та чи є інші випадки зараження, перевіряють експерти.

    Британський уряд вирішив посилити карантинні заходи через виявлення на південному сході Англії нового штаму вірусу. Він, за словами вчених, на 70% заразніший, проте поки що немає підтверджень, що більш смертоносний.

    Як повідомлялося, у світі виявлено 76635408 випадків Covid-19, зокрема 1692075 летальних, 53758431 людина одужала.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що підтримує тісний контакт з владою Великої Британії в зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, і пообіцяла інформувати громадськість про його характеристики і будь-які наслідки, коли більше дізнається про вірус.

    Теги: Нідерланди Велика Британія уряд влада вірус
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