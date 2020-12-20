Нідерланди не приймають літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу

Нідерландська влада розглядає можливу заборону й іншого транспортного сполучення

Нідерланди до Нового року не прийматимуть пасажирські літаки з Великої Британії, де поширюється новий штам коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє DW.

«Заборона запроваджується з 6 години ранку неділі, 20 грудня, та діятиме попередньо до 1 січня», – йдеться у повідомленні.

Крім того, нідерландська влада розглядає можливу заборону й іншого транспортного сполучення з Великою Британією.

За даними Національного інституту охорони здоров’я Нідерландів, у країні виявлено перший випадок зараження новим мутованим типом коронавірусу, який був виявлений у Великій Британії на початку грудня й активно поширюється. Як саме новий штам потрапив до Нідерландів та чи є інші випадки зараження, перевіряють експерти.

Британський уряд вирішив посилити карантинні заходи через виявлення на південному сході Англії нового штаму вірусу. Він, за словами вчених, на 70% заразніший, проте поки що немає підтверджень, що більш смертоносний.

Як повідомлялося, у світі виявлено 76635408 випадків Covid-19, зокрема 1692075 летальних, 53758431 людина одужала.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що підтримує тісний контакт з владою Великої Британії в зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, і пообіцяла інформувати громадськість про його характеристики і будь-які наслідки, коли більше дізнається про вірус.