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Ізраїль завдав масованого удару по 70 цілях у Секторі Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль завдав масованого удару по 70 цілях у Секторі Гази
фото з відкритих джерел

Ізраїльські військові завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією «Ісламський джихад»

У ніч проти 11 жовтня військові ізраїльської армії завдали ударів по більш ніж 70 цілях у «центрі терору» на території Сектора Гази. Про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії у Telegram.

«Нещодавно десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 70 цілях у районі Дарадж-Туффа (Daraj Tuffah). Район Дарадж-Туффа використовується як центр терору організації ХАМАС, звідки здійснюється велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю», – йдеться у повідомленні.

Ізраїльські військові повідомляють, що також завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією «Ісламський джихад».

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні.

Також ввечері 10 жовтня Ізраїль обстріляли з території Сирії.

Сполучені Штати Америки займаються плануванням дій на випадок ескалації поточної війни в Ізраїлі. Також Сполучені Штати Америки збільшать додаткову військову допомогу Ізраїлю. Мова йде про боєприпаси та ракети для систем ППО.

Теги: Ізраїль боєприпаси ХАМАС наступ

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