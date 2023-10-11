США розробляють план на випадок загострення ситуації в Ізраїлі

Байден наказав розробити план, який включає консультації з союзниками США

Сполучені Штати Америки займаються плануванням дій на випадок ескалації поточної війни в Ізраїлі. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

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Президент Джо Байден наказав розробити план, який включає консультації з союзниками США.

Також Салліван наголосив, що пересування авіаносної ударної групи США до Східного Середземномор'я має на меті стримати інші країни чи угрупування.

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«Дозвольте мені внести ясність: ми не переміщали авіаносець для ХАМАСу. Ми змусили авіаносець послати чіткий сигнал про стримування іншим державам або недержавним суб'єктам, які можуть спробувати розширити цю війну», – сказав він.

Салліван також роз’яснив, що Байден доручив йому зайнятися плануванням дій на випадок будь-яких сценаріїв ескалації. Саме тому вони глибоко залучені в це планування, також консультуються із союзниками і партнерами з приводу всіх потенційних сценаріїв, які можуть розгорнутися найближчими днями.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

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Також ми повідомляли, що унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні.

Також ввечері 10 жовтня Ізраїль обстріляли з території Сирії.