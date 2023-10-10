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США посилять військову допомогу Ізраїлю

Діана Гасюк
glavcom.ua
США посилять військову допомогу Ізраїлю
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден пояснив, що це охоплюватиме боєприпаси та ракети для систем ППО «Залізний Купол

Сполучені Штати Америки збільшать додаткову військову допомогу Ізраїлю. Мова йде про боєприпаси та ракети для систем ППО. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Sky News.
 
Байден пояснив, що це охоплюватиме боєприпаси та ракети для систем ППО «Залізний Купол».

«Ми збираємося переконатися, що Ізраїль не вичерпає ці критично важливі ресурси для захисту своїх міст і своїх громадян», – зазначив він.

Конгресу буде запропоновано вжити термінових заходів для фінансування потреб національної безпеки найважливіших партнерів США.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Також ми повідомляли, що унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні. 

Теги: наступ ХАМАС Ізраїль

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