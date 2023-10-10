Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії

Солдати ЦАХАЛу відповідають артилерійським і мінометним вогнем у напрямку джерела запуску в Сирії

Сьогодні ввечері Ізраїль обстріляли з території Сирії. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Сил оборони Ізраїлю.

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«Початковий звіт – деякий час тому було виявлено кілька пусків з території Сирії по ізраїльській території, частина пусків перетнула ізраїльську територію і, імовірно, впала на відкритій місцевості», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили Ізраїлю повідомили, що солдати ЦАХАЛу відповідають артилерійським і мінометним вогнем у напрямку джерела запуску в Сирії.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Також ми повідомляли, що унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні.