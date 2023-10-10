Армія Ізраїлю ліквідувала міністра економіки ХАМАСу

Чиновників ХАМАСу військові ліквідували в Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа

Джавада Абу Шамалу виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази

Сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. Про це повідомив головний речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі.

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«Сьогодні вночі (10 жовтня – «Главком») літак ЦАХАЛу вбив Джавада Абу Шамалу, міністра економіки терористичної організації ХАМАС.

На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні.

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Чиновників ХАМАС ліквідували в Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа.

Як повідомлялося, унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Раніше Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.