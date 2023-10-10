Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
Ізраїль обіцяє знищити ворогів усіма силами і без компромісів
Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє The Times of Israel.
«Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу», – сказав Галлант військам на кордоні із сектором Гази.
Він додав, що у військових буде можливість змінити реальність. «ХАМАС хотів змін у секторі Газа, він зміниться на 180 градусів порівняно з тим, що він думав», – сказав Галлант.
Міністр додав, що ХАМАС пошкодує про цей момент, а Газа ніколи не повернеться до того, що було. Також він сказав, що хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, які пережили Голокост, Ізраїль знищить ворогів усіма силами і без компромісів.
Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю ліквідувала міністра економіки ХАМАСу.
Також сьогодні, 10 жовтня, ХАМАС завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю .
Раніше Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи.
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.
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