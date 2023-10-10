Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
Міністр оборони Йоав Галлант зустрівся із військами на кордоні з Газою
фото: timesofisrael.com

Ізраїль обіцяє знищити ворогів усіма силами і без компромісів

Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє The Times of Israel.

«Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу», – сказав Галлант військам на кордоні із сектором Гази.

Він додав, що у військових буде можливість змінити реальність. «ХАМАС хотів змін у секторі Газа, він зміниться на 180 градусів порівняно з тим, що він думав», – сказав Галлант.

Міністр додав, що ХАМАС пошкодує про цей момент, а Газа ніколи не повернеться до того, що було. Також він сказав, що хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, які пережили Голокост, Ізраїль знищить ворогів усіма силами і без компромісів.

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю ліквідувала міністра економіки ХАМАСу.

Також сьогодні, 10 жовтня,  ХАМАС завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю .

Раніше Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Читайте також: Чи увійде ізраїльська армія у Сектор Гази? Головні ризики та наслідки наземної операції
 
Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищений ізраїльський танк біля паркану в секторі Газа на схід від Хан-Юніса
Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
7 жовтня, 13:16
Для Ізраїлю це момент істини – тепер там буде відлік часу «до і після» цієї атаки
Висновок з того, що відбувається в Ізраїлі, для нас вже очевидний
Вчора, 13:20
Путин фактически восстановил советскую политику «антиимпериалистической солидарности»
Единство людоедов
Вчора, 14:59
Ізраїлю потенційно знадобиться до 400 тис. військових для проведення наступу. Кількість палестинських втрат може бути безпрецедентною
Чи увійде ізраїльська армія у Сектор Гази? Головні ризики та наслідки наземної операції Тема тижня
Сьогодні, 17:35
Щоб приєднатися до програми США, Ізраїль відповідав двом із трьох найважливіших критеріїв за останні два роки
США планують ввести безвізовий режим з Ізраїлем – ЗМІ
25 вересня, 06:49
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
Сьогодні, 03:01
Журналісти розповіли про звірства ХАМАСу на півдні Ізраїлю: жахливі подробиці
Журналісти розповіли про звірства ХАМАСу на півдні Ізраїлю: жахливі подробиці
Сьогодні, 18:59
ОАЕ мають великий вплив на Башара Асада
ОАЕ попередили Сирію, щоб вона не втручалася у війну
Сьогодні, 06:18
Американському чиновнику було важко говорити та коментувати зображення про загиблих та поранених в Ізраїлі
Кірбі розплакався, коментуючи події в Ізраїлі (відео)
Сьогодні, 15:52

Політика

Масований удар РФ по Авдіївці, візит Зеленського до Румунії. Головне за 10 жовтня
Масований удар РФ по Авдіївці, візит Зеленського до Румунії. Головне за 10 жовтня
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Чи вплине підтримка Ізраїлю на допомогу Україні: США внесли ясність
Чи вплине підтримка Ізраїлю на допомогу Україні: США внесли ясність
Формування антиукраїнського уряду у Словаччині: партія із «золотою акцією» визначилася
Формування антиукраїнського уряду у Словаччині: партія із «золотою акцією» визначилася
Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини
Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
21K
В Ізраїлі заговорили про те, що час остаточно заявити про підтримку України
13K
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
11K
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран
8048
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6768
Війна в Ізраїлі: США, Франція, Німеччина, Італія та Британія зробили заяву

Новини

Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Сьогодні, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту