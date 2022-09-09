Як пропагандисти Путіна виправдовують поразку на Харківщині: підбірка

Російські пропагандисти збентежені успіхом українських військ на Харківщині

Блогери та Telegram-канали, які поширюють російську пропаганду, бурхливо відреагували на звільнення українськими військовими міста Балаклія від окупантів. Хтось закликає не панікувати та запевняє, що трагедії у відході окупаційних військ із Балаклії немає, а хтось – киває на російських військових командирів та вимагає від них пояснень. Однак усі вони визнають успіх українських військових на цьому напрямку.

Колишній депутат міськради Одеси, колаборант Ігор Димитрієв пише, що крайніми у провалі Росії на Харківщині зроблять мобілізованих із окупованого Донбасу.

Колишній польовий командир «ДНР» Олександр Ходаковський дивується, що ЗСУ, які готувалися до оборонної війни, так добре ведуть наступ. Варто зазначити, що своїм дописом Ходаковський суперечить заявам роспропаганди про причини війни. Як відомо, на початку війни рупори Кремля заявляли, що РФ пішла на вторгнення, бо Україна нібито «готувалась напасти першою».

Російський політик і пропагандист Єгор Єршов натякнув, що російському командуванню є чому повчитися в України.

Похвалив планування контрнаступу українських військ і пропагандист Роман Сапоньков, критикуючи при цьому російське командування.

Пропагандист Олександр Коц визнає, що ЗСУ добилися значних успіхів на Харківщині та визнає, що є ризик потрапляння російських військ у «котел». При цьому він наголошує, що навіть такий перебіг подій не буде катастрофою.

Коц також закликає прихильників не сіяти зраду щодо Балаклії, переконуючи, що місто не «здали».

Пропагандистка Маргарита Симоньян поширила допис, яким закликає «припинити займатися панікерством» щодо Балаклії. У коментарях до допису піднялося виття – багато коментаторів у відчаї через поразку у Балаклії та закликали Симоньян глянути правді у вічі.

Також варто зауважити, що сьогодні російські пропагандисти у соцмережах намагаються війти від теми, переключившись на бої за Куп'янськ на Харківщині. У своїх дописах вони намагаються показати, ніби російська армія кидає значне підкріплення на цей напрямок.

Додамо, що раніше проросійський блогер Анатолій Шарій несподівано для своїх прихильників почав критикувати військове керівництво Росії та публікувати інформацію про наступ ЗСУ на Харківщині з позиції України.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Згодом у мережі з'явилася низка відео, як жителі Балаклії зі сльозами на очах зустрічають у місті українських військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 вересня українські військові звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів території України.