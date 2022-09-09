З'явилися нові відео зі звільненої Балаклії

Жителі звільненого міста зі сльозами обіймають українських військових

У мережі з'явилися зворушливі кадри, як мешканці звільненої Балаклії Харківської області зустрічають українських захисників.



На одному з відео жінки зі сльозами, що вийшли з під'їзду, обіймають і дякують військовим, пропонують їм оладки.

На другому відео боєць знімає людей, які стоять уздовж дороги та радісно махають визволителям.

На опублікованому відео помітно, що вулицею Балаклії вільно їде український бронетранспортер. Крім того у кадр потрапляють військові ЗСУ, які вільної переміщуються містом.

Нагадаємо, що вчора офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ 6 вересня провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії та взяли селище Вербівка, прилегле до міста.

Також раніше Міська рада Куп'янська, що розташований на тимчасово окупованій Росією території Харківської області, вперше за пів року війни опублікувала повідомлення. На оприлюдненому відеозверненні депутат міської ради Вадими Крохмаль закликав місцевих жителів не нехтувати своєю безпекою, готувати сховища та стратегічний запас їжі. Депутат наголосив, що ЗСУ вже близько.