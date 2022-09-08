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Українські військові звільнили Балаклію: Зеленський показав відео

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українські військові звільнили Балаклію: Зеленський показав відео
Над Балаклією вже майорить український прапор
фото з відкритих джерел

Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом, зазначив президент

Бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Зеленський оприлюднив відео, на якому боєць ЗСУ підтверджує звільнення міста від російських окупантів.

«Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!», – написав президент.

На тлі чуток про звільнення міста Балаклійська міська рада звернулася до місцевих жителів з закликом не поширювати інформацію про переміщення українських військових та чекати офіційного підтвердження звільнення деяких населених пунктів Харківщини.

«Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагайтеся дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ 6 вересня провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії та взяли селище Вербівка, прилегле до міста. 

Також раніше Міська рада Куп'янська, що розташований на тимчасово окупованій Росією території Харківської області, вперше за пів року війни опублікувала повідомлення. На оприлюдненому відеозверненні депутат міської ради Вадими Крохмаль закликав місцевих жителів не нехтувати своєю безпекою, готувати сховища та стратегічний запас їжі. Депутат наголосив, що ЗСУ вже близько. 

Теги: відео президент військові Володимир Зеленський звільнення прапор

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