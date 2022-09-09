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Перевзувся? Шарій у соцмережах вихваляє наступ ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Перевзувся? Шарій у соцмережах вихваляє наступ ЗСУ
Анатолій Шарій несподівано змінив риторику
фото з відкритих джерел

Анатолій Шарій здивував своїх прихильників тим, як він висвітлював наступу ЗСУ на Харківщині

Проросійський блогер Анатолій Шарій несподівано для своїх прихильників почав критикувати військове керівництво Росії та публікувати інформацію про наступ ЗСУ на Харківщині з позиції України. Відповідні дописи з’явилися у Telegram-каналі блогера.

У одному з дописів Шарій заявив, що помилок у виконанні плану щодо Харківського напрямку в Збройних сил України не було, і все було зроблено, як треба. 

«Багато російських пабліків пишуть про питання до генералітету РФ. По суті, питань уже не треба, на Харківщині отримано всі відповіді. Стосовно ЗСУ можна сказати, що помилок у виконанні плану щодо Харківського напрямку поки що не було і все було зроблено тоді, коли треба, і так, як треба», – зазначив блогер.

Також, Шарій розкритикував міноборони РФ за «задумливе мовчання» щодо наступу ЗСУ на Харківщині та дорікнув російському військовому командуванню за нездатність проаналізувати перспективи щодо подальшого перебігу війни.

«По суті, звичайно, генерали Залужний і Забродський змінили публічний дискурс і йдеться не так про «відбитися», як про «атакувати». За добу після заяви сталася Харківська область. І наступ триває третю добу під задумливе мовчання МО РФ.

Цікаво, чи в РФ є якісь люди, які можуть оцінити причину зміни дискурсу та найближчі перспективи? На мою думку, блогери та телеграм канали виглядають більш високорозвиненими, ніж цілі структури», – написав Шарій, додавши, що цікавістю послухає зведення міноборони РФ, особливо буде цікаво дізнатися про вчорашні «запеклі бої за Балаклію».

Перевзувся? Шарій у соцмережах вихваляє наступ ЗСУ фото 1

Також варто відзначити, що протягом учорашнього дня Telegram-канал Шарія висвітлював події на Харківщині, подаючи інформацію від української сторони про звільнені від окупантів населені пункти. Також Шарій публікував фото українського військового у Балаклії, чим довів до істерики своїх читачів, а також фото українських військових у Шевченковому на Харківщині і той час, як російська пропаганда переконувала, що цей населений пункт перебуває під контролем окупаційних військ.

Перевзувся? Шарій у соцмережах вихваляє наступ ЗСУ фото 2
Перевзувся? Шарій у соцмережах вихваляє наступ ЗСУ фото 3
Перевзувся? Шарій у соцмережах вихваляє наступ ЗСУ фото 4

Зміна риторики Шарія викликала обурення і серед його колег по пропагандистському цеху серед росіян.

Перевзувся? Шарій у соцмережах вихваляє наступ ЗСУ фото 5

Додамо, як стало відомо раніше, що проросійський блогер Анатолій Шарій в іспанському суді заявив абсолютно протилежну думку, аніж озвучував роками. Цього разу пропагандист назвав себе «найбільшим патріотом України», а диктатора Путіна – злочинцем. Аудіо допиту Шарія з суду Іспанії опублікував російський опозиціонер Марк Фейгін. 

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та оприлюднив відео, на якому боєць ЗСУ підтверджує звільнення міста від російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 вересня українські військові звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів території України. 

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Теги: Анатолій Шарій війна

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