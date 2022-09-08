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ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів з початку вересня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів з початку вересня
З вересня 2022 року українські війська звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів
фото: facebook Генштаб ЗСУ

Українські військові звільнили десятки населених пунктів

Президент Володимир Зеленський заявив, що з першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів території України. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

«У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями», – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Ставка верховного головнокомандувача продовжить працювати у форматі частих засідань і нарад.

«Щоб командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб ЗСУ, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів», – підкреслив він.

Глава держави наголосив, що уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту українців.

Нагадаємо, що сьогодні офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ 6 вересня провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії та взяли селище Вербівка, прилегле до міста. 

Також раніше Міська рада Куп'янська, що розташований на тимчасово окупованій Росією території Харківської області, вперше за пів року війни опублікувала повідомлення. На оприлюдненому відеозверненні депутат міської ради Вадими Крохмаль закликав місцевих жителів не нехтувати своєю безпекою, готувати сховища та стратегічний запас їжі. Депутат наголосив, що ЗСУ вже близько. 

 

Теги: військові Володимир Зеленський

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