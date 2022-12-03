Яхту Медведчука продадуть з аукціону, гроші підуть на підтримку України

Яхта є однією з найбільших у світі, її орієнтовна вартість становить близько 8 мільярдів гривень

Суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передваши гроші Україні. Про це повідомляє The Guardian.

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Яхту передадуть Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), представники якого вже провели попередній огляд судна.

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Яхта є однією з найбільших у світі, її орієнтовна вартість становить близько 8 мільярдів гривень (на момент випуску). Журналісти The Guardian повідомляють, що яхта коштує 200 мільйонів доларів США.

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Судно має 29 метрів заввишки й майже 100 метрів у довжину, складається з шести поверхів та обладнана 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зону та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Нагадаємо, представники Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в межах робочого відрядження до Республіки Хорватія (13-22 листопада) здійснили огляд арештованої яхти, що належить членам сім'ї народного депутата й одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).