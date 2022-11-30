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ФБР обшукало яхту Медведчука, яка пришвартована у Хорватії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ФБР обшукало яхту Медведчука, яка пришвартована у Хорватії
Обшуки на 92-метровій яхті, яка пришвартована в Трогірі, пройшли в середині листопад
Фото: iStock

Обшуки на яхті пройшли в суворій таємниці

Агенти ФБР у Хорватії провели обшук на яхті Royal Romance, яка належить куму Путіна українському політику Віктору Медведчуку. Про це пише хорватське видання Jutarnji List.

Як зазначається, обшуки на 92-метровій яхті, яка пришвартована в Трогірі, пройшли в середині листопада, але стало про це відомо лише зараз.

Обшук пройшов відповідно до постанови окружного суду Спліта від 15 листопада.

Це підтвердив суддя та речник окружного суду Спліта Дінко Мешін. Ордер на обшук був виданий на запит Міністерства юстиції США.

Це таємне провадження, тому суддя Мешин не зміг повідомити більше деталей, окрім того, що в ордері є ім’я українського олігарха та його дружини Оксани Марченко.

США ведуть проти кума Володимира Путіна та його дружини справи за порушення там федеральних законів, серед іншого їх звинувачують у відмиванні грошей.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. 

Журналісти зазначають, що 92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 млн доларів.

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Теги: держава обшук пальне ремонт суддя Віктор Медведчук ФБР

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