На арештованій яхті Медведчука пройшли обшуки (фото)

АРМА розшукало яхту у межах кримінального провадження

Представники Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в межах робочого відрядження до Республіки Хорватія (13-22 листопада) здійснили огляд арештованої яхти, що належить членам сім'ї народного депутата й одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Агентство розшукало зазначений актив у межах кримінального провадження та в подальшому, після накладення арешту, отримало елітне майно для збереження економічної вартості шляхом реалізації на торгах.

Оскільки здійснення заходів з передачі в управління АРМА яхти, згідно рішення Окружного суду міста Спліт Республіки Хорватія, покладено на Адміністрацію морського порту міста Спліт, співробітники Національного агентства провели ряд зустрічей та переговорів з представниками порту, місцевих правоохоронних органів та Міністерства юстиції Хорватії. У підсумку, фахівцям АРМА вдалося провести візуальний огляд активу та здійснити його фотофіксацію у місті Трогір.

Передана в управління АРМА 92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

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Судно має габарити 29 м заввишки, складається з шести поверхів та обладнане двома ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

«Слід наголосити, що управління арештованим майно, яке перебуває в межах іноземної юрисдикції, є унікальною ситуацією та не має аналогів не лише в Україні, але й у міжнародній практиці. Водночас здійснення заходів управління неможливе без огляду активу та збору й аналізу інформації про нього. Попри низку перешкод та безпрецедентність ситуації, АРМА забезпечило вказаний етап та продовжує роботу для досягнення подальших результатів управління активом», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, агенти ФБР у Хорватії провели обшук на яхті Royal Romance, яка належить куму Путіна українському політику Віктору Медведчуку.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).