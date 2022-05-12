«Все, что нажито непосильным трудом…» Як держава розкуркулює Медведчука

Майно Медведчука та його дружини може бути конфісковане навіть без рішення суду, у разі ухвалення відповідного законопроєкту

Чи можливо конфіскувати майно кума Путіна без рішення суду

У Пущі-Водиці, поблизу Києва, під зеленою маскувальною сіткою перечікує війну вагон-ресторан, набитий дорогим мотлохом. Може скластися хибна думка: якби сюди зайшли російські окупанти, то ні до чого не торкнулися б – настільки все тут рідне! Над пероном висить назва станції – «Дальняя»; всередині вагону, біля барної стійки, стоїть кілька склянок із позолоченим гербом Росії; у кутку вагона – самовар.

Все це добро є власністю подружжя мільярдерів Медведчука-Марченко. У середині лютого 2021 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, застосувавши персональні санкції до нардепа ОПЗЖ і кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко. Протягом трьох років відомій парі тимчасово обмежено право користуватися та розпоряджатися належним майном, заборонено виводити капітали за межі України, обмежено торговельні операції – всього запроваджено 12 видів санкцій.

З появою російських солдатів на українській землі кум Путіна, якого правоохоронці підозрюють у державній зраді і створенні терористичної організації, накивав п’ятами. У середині квітня його затримала Служба безпеки України. У формі військовослужбовця Збройних сил України він мав намір перетнути держкордон і виїхати до Росії. Наразі Медведчук сидить у слідчому ізоляторі, а його майно – арештоване.

Востаннє кум Путіна світив свої статки за 2020 рік. В електронній декларації політика було відображено мільйони євро у банках та готівці; 19 елітних автівок і моторну яхту класу Азимут 43, а також 96 фірм, записаних на Оксану Марченко.

Особливу пристрасть нардеп та його дружина-теледіва проявляють до брендового одягу та аксесуарів. У Віктора Медведчука – 12 наручних годинників світових брендів на кшталт Rolex та Breguet. Ще 17 таких годинників має Марченко. Крім цього, відома «паломниця» володіє колекцією ювелірних виробів брендів Cartier, Dolce&Gabbana тощо і гарнітуром з трьох одиниць торгової марки, що належить російському модельєру Валентину Юдашкіну.

У гардеробі Медведчука зберігалося 17 чоловічих костюмів, шкіряна куртка, три кашемірових пальта – усе від Dolce&Gabbana, дві дублянки з хутра від Brioni і Lanvin; набори запонок з дорогоцінним камінням. Дружина Медведчука із одягу зазначила колекції курток, хутряних пальт і чотири сукні від Prada, колекції вечірніх суконь, пальт, костюмів, накидок відомих брендів, понад 50 шкіряних сумок.

Окреме місце у декларації політика посідають колекційні та рідкісні видання. Тут вам: фрагмент Біблії Гутенберга (1455 рік), рукописне Євангеліє XV століття, «Тріодь Постная» (1555 рік), «Заблудівське Євангеліє» (1569 рік), «Апостол» Івана Федорова (1574 рік), «Граматика» Мелетія Смотрицького (1648 рік), «Опис України» Гійома Боплана (1660 рік), «Давня російська історія» Ломоносова (1766 рік), «Енеїда» Котляревського (1798 рік), «Записки щодо російської історії» Катерини II (1787 рік), «Записки про Малоросію її жителів і творах» Марковича (1798 рік), «Руслан та Людмила» Пушкіна (1820 рік), «Кобзар» Шевченка (1860 року).

Підвищений інтерес до колекції книг Медведчука раніше виявив керівник Інституту світової літератури і друкованих медіа при університеті імені Гутенберга у Майнці, професор Штефан Фюссель. Ось як він охарактеризував фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року: «Як перша друкована книга – це віха в історії комунікацій. Ця книга стала надзвичайно важливою для всіх народів світу».

Що тепер буде з коштовним добром одіозного політика? Як вище зазначалося, Личаківський районний суд Львова, після затримання нардепа, арештував 154 об’єктів рухомого і нерухомого майна Медведчука і Марченко. Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Також арештовано частки у статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

Що цікаво: рідкісні книги Медведчука дивним чином «випали» з уваги правоохоронців. У відповіді на запит «Главкома» Державне бюро розслідувань повідомило: видання не вилучали та не арештовували. Також у рішенні суду не йдеться про колекцію коштовностей і брендового одягу. Ні слова і про вище згаданий вагон. Медведчук мав внести його у декларацію за 2021 рік, себто у 2022 році, але через війну термін декларування продовжили, а реєстр НАЗК, закрили.

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Конфіскація майна без вироку суду

В Україні конфіскація майна будь-якої особи можлива лише за рішенням суду і за умови, якщо суд визнав громадянина винним у скоєнні важких злочинів. Статті Кримінального кодексу, які Офіс генпрокурора застосував до Медведчука, передбачають конфіскацію майна. Однак судовий процес обіцяє бути затяжним, і, як показує практика, не гарантовано, що він завершиться на користь держави.

«Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроєкту №7194. Наразі закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані», – пояснив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков у середині квітня.

Дійсно, 21 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб. А 12 травня ще раз проголосувала конституційною більшістю, подолавши вето президента.

Президент не погодився з трьома моментами:

закон не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України.

Закон наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції стосовно виявлення та розшуку активів, що підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України. Ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції, визначеної Законом України «Про запобігання корупції».

Документ пропонує доповнити Закон України «Про санкції» положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави. Водночас не передбачено внесення відповідних змін до Закону «Про Вищий антикорупційний суд», яким визначаються засади організації та діяльності ВАКС.

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Парламентарі врахували пропозиції Зеленського. Ухвалений документ дозволяє правоохоронцям та судовій системі стягувати у дохід держави активи, що належать фізичній або юридичній особі, а також активи щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії. Цю норму можна застосувати лише до осіб, стосовно яких накладено санкції.

Ключова зміна порівняно з першим варіантом законопроєкту: замість Національного агентства з питань запобігання корупції полювати за активами буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції. Поки незроміло, чи для цього буде створено нову інституцію чи повноваження візьме на себе певна держустанова.

Крім цього, центральний орган виконавчої влади наділено повноваженнями готувати заяви до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів у дохід держави. Окремо законотворці передбачили можливість оскарження рішень антикорупційного суду, які слухатиме Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

«Законопроєкт направлений на те, щоби ми змогли арештувати всі активи, майно, компанії, нерухомість, у першу чергу, підсанкційних громадян Росії. Усіх путінських посіпак, які і почали війну в Україні, через яких були вбиті тисячі людей, зруйновані мирні міста… Медведчук у будь-якому випадку відповідатиме за законом. Питання у процедурі і кваліфікації злочину, який йому пред’являть. Якщо правоохоронці зможуть довести його безпосередню причетність до терористичної діяльності, можна буде застосувати процедуру, яку ухвалила Верховна Рада. Якщо буде інша кваліфікація, статки будуть конфісковані у рамках кримінального провадження», – наголосила співавторка законопроєкту, народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко.

Натомість народний депутат, правник і науковець Володимир Ватрас висловив певні застереження. За його словами, той же Медведчук може апелювати до принципу незворотності дії у часі законів та інших нормативно-правових актів.

«Закон про санкції, ухвалений 2014 року, не передбачав такого виду відповідальності як стягнення активів. Відповідно, у Віктора Медведчука з’явилася юридична лазівка говорити про незаконне застосування стягнення у дохід держави. Раді національної безпеки необхідно по-новому застосувати до Медведчука санкції, посилаючись на зміни, які нещодавно ухвалила Верховна Рада. Це буде можливим, коли закон набуде чинності», – зазначив обранець у коментарі «Главкому».

Крім цього, Ватрас вважає, що парламентарі повинні внести зміни до законопроєкту №7194, прописавши, що стягнення активів у дохід держави, розповсюджується не лише на період воєнного стану, а діє постійно.

У 2021 року, потрапивши до переліку підсанкційних осіб, Віктор Медведчук та Оксана Марченко заходилися маскувати своє коштовне майно. Передовсім у поле зору громадськості потрапила яхта родини Royal Romance, яку у 2015 році Медведчук придбав за $200 млн.

Параметри яхти Медведчука: 93 метрів довжини, 15 метрів ширини, номери для 14 гостей і ліфт (фото з відкритих джерел)

Параметри судна вражають: яхта має номери для 14 гостей та 22 членів екіпажу, є ліфт. На палубі – басейн. На Royal Romance встановлено два дизельні двигуни на три тисячі кінських сил кожен, а водні резервуари вміщують 55,2 тисяч літрів прісної води.

У березні 2021 року яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Зокрема, переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах). Після переоформлення яхта подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. Наступного дня дружина Медведчука опублікувала в Інстаграм фото з геолокацією «Хорватія». Тож можна припустити, що родина Медведчука і далі користується яхтою, яка формально їй більше не належить, припускали журналісти-розслідувачі.

Рівно через рік після цього морського вояжу Личаківський районний суд Львова арештував яхту Royal Romance і передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами (АРМА).

У коментарі «Главкому» керівник відділу комунікації АРМА Павло Бульдович повідомив, що станом на 12 травня, з активів, які пов’язують з Медведчуком, в управління АРМА передано лише цю яхту, котра перебуває у порту міста Рієка у Хорватії. Наразі текст ухвали суду перекладено іноземними мовами, оскільки подальші кроки вимагають міжнародного співробітництва, зокрема з Великою Британією (яхта зареєстрована на Віргінських островах).

«Слід зазначити, що цей актив розшукано саме співробітниками АРМА. Агентство, на прохання Офісу Генерального прокурора, розробило дорожню карту управління яхтою, яка передбачає реалізацію майна на відкритих торгах. Тобто даний актив буде продано після вирішення всіх юридичних проблем, а кошти від продажу отримає держава (парламент невдовзі голосуватиме за ініціативи АРМА щодо купівлі військових облігацій за кошти, якими управляє наше відомство)», – заявив посадовець.

Бульдович додав, що інші асоційовані з Медведчуком активи – нерухомість, автомобілі, коштовні речі, на які накладено або планується накласти арешт, в управління АРМА не передавалися.

Літак був заарештований згідно з рішенням РНБО щодо запровадження санкцій проти Медведчука (фото: Facebook Данілова

А поки секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов тішиться тим, що арештований літак Медведчука, готовий героїчно зустріти російських друзів кума Путіна – нині він надійно блокує злітно-посадкову смугу київського аеропорту.

Віталій Тараненко, «Главком»