Розкішну яхту Медведчука заарештувала поліція Хорватії – ЗМІ

Човен Royal Romance не може більше подорожувати

Поліція заарештувала яхту Медведчука Royal Romance, яка була пришвартована в порту хорватського міста Рієка

Правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Про це пише хорватське видання Novi list з посиланням на джерела у поліції.

Поліція заарештувала яхту Медведчука Royal Romance, яка була пришвартована в порту хорватського міста Рієка.

Арешт означає, що судно не може покинути межі порту.

За словами журналістів, влада наклала арешти на ще кілька суден, які пов’язують з російськими можновладцями.

Видання повідомляє, що арешт наклали відповідно до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти політиків і посадовців, яких пов’язують із Кремлем.

Журналісти зазначають, що 92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів.

Як відомо, хрещеним батьком 17-річної дочки Медведчука Дарини є російський президент Володимир Путін, який 24 лютого розпочав повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Нещодаавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха.

А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.

Раніше Італія заблокувала мегаяхту ще одного російського олігарха.

Кілька днів тому журналісти знайшли «золотий вагон» Медведчука. На території маєтку кума Путіна розташований справжній залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан.

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