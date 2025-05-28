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«Є гарні влучання». ЦПД розповів про атаку безпілотників на Підмосков'я

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Є гарні влучання». ЦПД розповів про атаку безпілотників на Підмосков'я
Постраждав завод з виробництва безпілотників «Кронштадт» у місті Дубна Московської області
фото: соцмережі

Дрони вразили технопарк «Елма-Зеленоград» – високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ІТ-рішень, робототехніки й медтехніки

Уночі невідомі БпЛА атакували Московську область. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що «є доволі гарні влучання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Коваленка.

«Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Фьодорова (ДМЗ) – один із ключових вузлів оборонного комплексу РФ. Завод розташований у місті Дубна, Московська область, і з 2020 року входить до складу концерну «Кронштадт». Основний профіль – виробництво бойових БпЛА, зокрема комплексу «Оріон». Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями», – йдеться у повідомленні.

За словами Коваленка, ДМЗ також має цехи з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління. Завод працює в режимі воєнної економіки, нарощуючи випуск навіть під санкційним тиском.

Також керівник ЦПД наголосив, що дрони вразили технопарк «Елма-Зеленоград» – високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ІТ-рішень, робототехніки й медтехніки.

«Виготовляють мікрочипи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. «Елма» – це один з центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із Заходу», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що під час нічної атаки дронів на Росію постраждав завод з виробництва безпілотників «Кронштадт» у місті Дубна Московської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

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Також цієї ночі дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії. У російському Зеленограді зафіксовано пошкодження в районі технопарку «Елма», одного з центрів мікроелектронної промисловості міста.

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Теги: Центр протидії дезінформації війна росія

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