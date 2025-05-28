Обстріл Харківщини, дрони атакували технопарк у Підмосков'ї: головне за ніч

На Харківщині внаслідок обстрілу постраждала чотирирічна дитина

Цієї ночі дрони атакували Підмосков'я, Ворог атакував дронами Харківщину, SpaceX втратила корабель Starship під час четвертого орбітального запуску, Трамп запропонував Канаді доступ до «Золотого купола» в обмін на суверенітет, Келлог гнівно відреагував на заяву Медведєва про Третю світову війну, сенатор США емоційно звернувся до росіян.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 28 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Ворог атакував дронами Харківщину

У ніч проти 28 травня російські терористи атакували Харківщину ударними безпілотниками. Через атаку ворога дронами у двох селах Харківської області постраждали вісім людей, серед яких є дитина.

У селі Васищеве Безлюдівської громади внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. А також чотирирічна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

У селі Есхар Чугуївського району внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

Пораненим надається вся необхідна медична допомога. Про руйнування наразі не повідомлялось.

Атаковано підприємство у Росії

Цієї ночі дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії. У російському Зеленограді зафіксовано пошкодження в районі технопарку «Елма», одного з центрів мікроелектронної промисловості міста.

Технопарк «Елма» розташований поруч із підприємствами АТ «Мікрон» та іншими ключовими структурами мікроелектроніки РФ.

Основними видами діяльності технопарку «Елма» загальною площею 60 тисяч метрів квадратних є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, сфера інформаційних технологій тощо.

SpaceX втратила корабель Starship під час четвертого орбітального запуску

Компанія SpaceX здійснила четвертий орбітальний запуск ракети Starship зі стартового майданчика Starbase в Техасі.

Політ розпочався успішно. Космічний корабель Starship піднявся у небо, відбулося відділення ступенів, і корабель вийшов на суборбітальну траєкторію. Однак під час повернення на Землю Starship втратив контроль над орієнтацією і увійшов в атмосферу під неправильним кутом, що призвело до його руйнування.

Прискорювач Super Heavy також не зміг успішно здійснити посадку і був втрачений над Мексиканською затокою.

Трамп запропонував Канаді доступ до «Золотого купола» в обмін на суверенітет

Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада хоче приєднатись до американського протиракетного «Золотого купола», але озвучив свої умови.

«Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи «Золотого Куполу», що це коштуватиме $61 млрд, якщо вони залишаться окремою, але нерівною нацією, але це коштуватиме нуль доларів, якщо вони стануть нашим дорогим 51-м штатом. Вони розглядають цю пропозицію!», – написав президент США.

Будівництво Golden Dome System без Канади технічно можливе, але воно буде менш ефективним, значно дорожчим і створить стратегічні прогалини в обороні.

Водночас від канадців не було інформації, що вони розглядають пропозицію Трампа і також відсутні заяви про бажання доєднатись до цієї системи.

Келлог гнівно відреагував на заяву Медведєва про Третю світову війну

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Третю світову війну.

«Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Дмитра Медведєва і невідповідний світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства. Ми очікуємо на отримання меморандуму, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь зараз», –написав Келлог.

Раніше Дмитро Медведєв вийшов з заявою після звернення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Путіна.

«Щодо слів Трампа про те, що Путін «грає з вогнем» і що з Росією відбуваються «дійсно погані речі». Я знаю лише одну дуже погану річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!», – написав він.

Сенатор США емоційно звернувся до росіян

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем після звернення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Путіна опублікував емоціне звернення до росіян.

Грем заявив, що диктатор Путін веде російський народ у прірву та пояснив, що через війну великі жертви на фронті, значні проблеми з економікою та Росія стала ізольованою країною.

«Десятки тисяч російських солдатів убитими та пораненими. Економіка менша за розміром, ніж Італія, з більшим тиском, що наближається. Росія ізольованіша, ніж будь-коли. Це не робить Росію великою. Це робить її державою-ізгоєм. Ви, російський народ і військові, можете зробити краще», – підкрелив сенатор.

Він зауважив, що Путін не хоче закінчувати війну попри зусилля Трампа досягти мирного врегулювання між Україною та Росією.