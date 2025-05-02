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Ексглава українського уряду оцінив угоду про надра з США

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Ексглава українського уряду оцінив угоду про надра з США
Яценюк звернув увагу, що цим кроком «американці чітко заявили про свою кінцеву мету – аби Україна була вільною, суверенною, процвітаючою і незалежною»
фото: Арсеній Яценюк/Facebook

Арсеній Яценюк: Нам вдалося порозумітися з адміністрацією Трампа

В ефірі Радіо «BBC» голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр 2014-16 років Арсеній Яценюк заявив, що в підписаній так званої мінеральної угоди адміністрація Трампа офіційно визнала, що Росія розв’язала війну проти України.

«Це вперше, коли адміністрація Трампа офіційно визнала в цьому самому документі, що Росія розв’язала війну проти України. Цього насправді раніше не було. Нагадаю, що США навіть кілька разів відмовлялися підтримувати відповідні резолюції ООН», – наголосив він в ефірі.

Арсеній Яценюк також звернув увагу, що цим кроком «американці чітко заявили про свою кінцеву мету – аби Україна була вільною, суверенною, процвітаючою і незалежною».

З точки зору економічних перспектив, вважає голова КБФ, знадобиться щонайменше десять років, щоб отримати реальні прибутки від цієї угоди: «Українці вирішили надати США режим звільнення від оподаткування. Українці пропонують забезпечити прискорений підхід до ліцензування для американських інвесторів. Тож це вигідно для американців».

«Одне з найважливіших питань, чого нам вдалося уникнути, – це те, що немає жодного пункту про відшкодування. Нагадаю, що президент Трамп думав – Україна має повернути суму наданої безпекової допомоги. Там (у підписаній угоді – ред.) немає такого застереження», – підкреслив він.

Немає і арбітражного застереження. Спори мають вирішуватися шляхом консультацій, а не в суді, що є ще одним позитивним моментом, підкреслив Яценюк.

Говорячи про гарантії безпеки, він наголосив: «Це не є частиною цієї угоди. Але що ми отримали? Для мене абсолютно зрозуміло, як ми можемо використати цей механізм. Це може бути свого роду економічний військовий ленд-ліз. Адже в цій угоді є положення про те, що майбутня військова допомога може бути зарахована як інвестиція в цей фонд. Це можливість для нової адміністрації США сказати: ми не даємо українцям просто кошти, ми надаємо українцям військову допомогу, і вони вкладатимуть її в наш спільний інвестиційний фонд».

«Нам вдалося порозумітися з адміністрацією Трампа. І я твердо переконаний, що Росіяни не задоволені такою угодою. Тож це дуже сильний крок вперед», – наголосив він.

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Теги: росія Арсеній Яценюк США Дональд Трамп українці військова допомога

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