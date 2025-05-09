Європейський Союз наближається до створення трибуналу проти Кремля

Каллас: Ті, хто по-справжньому підтримує мир, 9 травня мають бути в Україні, а не в Москві

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія має відповісти за скоєне, зокрема й ті особи, які розв’язали війну проти України

Партнери України у п'ятницю, 9 травня, мають намір надати політичну згоду на початок створення міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Про це заявила очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас, повідомляє «Главком».

«Завтра ми також дамо остаточну політичну згоду на початок створення трибуналу за злочини агресії. Безкарності не буде», – наголосила вона.

Каллас підкреслила, що Росія має відповісти за скоєне, зокрема й ті особи, які розв’язали війну проти України.

Крім того, глава європейської дипломатії заявила, що ті, хто дійсно виступають за мир, не повинні 9 травня стояти поруч із російським диктатором Володимиром Путіним, який розпочав повномасштабну війну.

«Ті, хто по-справжньому підтримує мир, 9 травня мають бути в Україні, а не в Москві», – підкреслила Каллас.

Нагадаємо, Україна отримала від Європейського Союзу транш на €1 млрд, забезпечений доходами від знерухомлених активів Центробанку Росії. Як передає «Главком», про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ці фінанси спрямують на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення держави.

Раніше ми писали, що Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Київ сподівається, що нові обмеження стануть важливим інструментом тиску на Москву, аби сприяти відновленню миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє «Главком».

Володимир Зеленський розповів, що зустріч була хорошою і присвячена заходам, які допоможуть захистити життя українців, відновити безпеку та наблизити безумовне припинення вогню.