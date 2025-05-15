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Зеленський отримає неочікувану допомогу перед перемовинами з Росією – Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Зеленський отримає неочікувану допомогу перед перемовинами з Росією – Guardian
Зеленський отримає допомогу від Британії
фото із відкритих джерел

Представник Британії консультуватиме Зеленського на переговорах у Стамбулі 

Радник британського прем'єра Кіра Стармера з питань безпеки Джонатан Пауелл поїде до Туреччини, щоб дати рекомендації Володимиру Зеленському щодо майбутніх переговорів Росії та України. Про це повідомляє газета Guardian, пише «Главком».

При цьому видання наголошує, що міністри закордонних справ інших європейських країн поки що не розраховують, що будуть представлені на цих переговорах.

Як пише Guardian, за словами одного джерела, знайомого з планами, Зеленський може відправити своїх головних помічників до Стамбула лише після завершення зустрічі з Ердоганом, що натякає на те, що будь-які переговори з російською стороною, ймовірно, розпочнуться пізніше вдень, якщо вони взагалі відбудуться. Сам Зеленський заявляв, що не поїде до Стамбула, якщо Володимир Путін також не погодиться бути присутнім.

До слова, «Главком» уже зібрав все, що стосується перемовин Ердогана та Зеленського сьогодні у Анкарі. 

Нагадаємо, увага всього світу прикута до мирного саміту Україна-Росія, який відбудеться сьогодні у Стамбулі. Згідно із заявою Кремля, диктатора Володимира Путіна не буде у складі російської делегації. Перемовини Росії та України викликали ажіотаж серед журналістів у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Анкари. Зеленський зустрінеться з президентом Ердоганом. Після зустрічі можуть відбутись перші прямі переговори між Україною та Росію з 2022 року.

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Теги: Туреччина росія путін Дональд Трамп Велика Британія Володимир Зеленський президент переговори

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