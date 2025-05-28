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У російському Зеленограді атаковано підприємство мікроелектроніки (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У російському Зеленограді атаковано підприємство мікроелектроніки (відео)
На місці влучань виникла пожежа
фото: російські пабліки

За словами Собяніна, значних руйнувань на місці падіння уламків немає

Цієї ночі дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії. Про це повідомляють російські пабліки, передає «Главком».

У російському Зеленограді зафіксовано пошкодження в районі технопарку «Елма», одного з центрів мікроелектронної промисловості міста.

Технопарк «Елма» розташований поруч із підприємствами АТ «Мікрон» та іншими ключовими структурами мікроелектроніки РФ.

Основними видами діяльності технопарку «Елма» загальною площею 60 тисяч метрів квадратних є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, сфера інформаційних технологій тощо.

Момент удару БпЛА по підприємству зафіксували місцеві мешканці.

За інформацією мера Москви Сергія Собяніна, сили ППО відпрацювали по цілях, але уламки впали в декількох місцях. За його словами, значних руйнувань на місці падіння уламків немає.

Водночас очевидці публікують кадри пожежі та пошкодженого підприємства. Також росіяни зазначили, що спершу прогримів вибух, а згодом зайнялась пожежа.

Раніше ми писали, що цієї ночі у Троїцьку, Жуковському, Раменському та Подільську було чутно вибухи.

Окрім цього аеропорти Калуги, Володимира, Іванова, Костроми, Ярославля та «Домодєдово» повідомили про введення тимчасових обмежень на прийом та випуск літаків.

Тим часом російське Міноборони заявило про збиття 112 БпЛА над деякими регіонами РФ.

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Теги: вибух пожежа росія дрон

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