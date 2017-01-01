ЄС: Єрусалим має бути столицею двох держав

Євросоюз наголошує на наслідках, які може мати рішення Трампа відносно Єрусалима

У Євросоюзі «серйозно стурбовані» рішенням США щодо Єрусалима. Таку позицію озвучила у четвер високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє Укрінформ. «Європейський Союз висловлює серйозне занепокоєння щодо оголошення президента Сполучених Штатів Трампа відносно Єрусалима та щодо



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Євросоюз наголошує на наслідках, які може мати рішення Трампа відносно Єрусалима

У Євросоюзі «серйозно стурбовані» рішенням США щодо Єрусалима. Таку позицію озвучила у четвер високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє Укрінформ.

«Європейський Союз висловлює серйозне занепокоєння щодо оголошення президента Сполучених Штатів Трампа відносно Єрусалима та щодо наслідків, яке воно може мати для перспективи встановлення миру», - заявила Могеріні.

Вона наголосила, що позиція ЄС відносно процесу мирного урегулювання на Близькому Сході залишається незмінною: сторони повинні домовитися про статус Єрусалима як столиці обох держав.

Слід відзначити, що у понеділок, 11 грудня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відвідає Брюссель, де зустрінеться з міністрами закордонних справ країн ЄС.

Як повідомляв Главком, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Така позиція викликала критику багатьох країн світу та міжнародних організацій.