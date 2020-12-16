ЄС представив нову стратегію боротьби з кібератаками

Кіберстратегія передбачає створення мережі оперативних центрів кібербезпеки з широким використанням штучного інтелекту

Європейська комісія представила нову стратегію для боротьби з хакерські атаки. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

ЄК запропонувала створити нову структуру Євросоюзу – Об'єднаний кібервідділ ЄС – для координації дій країн товариства по виявленню хакерських атак і відповіді на них.

«Єврокомісія готується до створення шляхом поетапних переговорів з країнами товариства нового Об'єднаного кібервідділ для активізації співпраці між структурами держав ЄС, відповідальними за виявлення, стримування і дій у відповідь на кібератаки», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Євросоюз буде працювати з ООН та іноземними партнерами, використовувати санкції для захисту прав людини і фундаментальних свобод в інформаційному просторі.

«ЄС буде просувати міжнародну безпеку і стабільність в кіберпросторі, захищати права людини і фундаментальні свободи онлайн, розвивати міжнародні норми і стандарти, які повинні зображати базові цінності Євросоюзу», – йдеться у повідомленні.

Також Стратегія передбачає практичну допомогу партнерам зміцнення кібербезпеки. Зокрема, 20 проєктів у сфері боротьби з кіберзлочинністю на Західних Балканах, у країнах Східного партнерства та Південного сусідства ЄС.

Для реалізації стратегії у період з 2021 по 2027 рік планується залучити 4,5 мільярда євро у вигляді інвестицій.

Нагадаємо, що група хакерів, підтримувана іноземним урядом, зламала систему міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації і зуміла вкрасти їх дані.