Представництво президента в Криму повідомило про кібератаку



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Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва. Представництво

Представництво президента України Володимира Зеленського в Автономній республіці Крим повідомило про усунення цілеспрямованої кібератаки на відомство, «організованої хакерськими угрупованнями, підконтрольними ФСБ Росії».

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва. Представництво і головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації», — зауважили у пресслужбі.

Раніше в СБУ повідомляли, що з 15 по 21 липня було зафіксовано та заблоковано 4 DDoS-атаки, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу президента України. Із 1 по 7 липня було зафіксовано та заблоковано 9 DDoS-атак, переважна більшість їх була на веб-ресурси Офісу президента.

До слова, на початку липня хакери атакували «Укроборонпром». Тоді повідомлялося, що вірус Virus.Delf.FareIt.Gen.7 намагалися занести в систему через електронні поштові скриньки працівників концерну.

Крім того, потужна кібератака на державні органи в Україні була здійснена у травні. Зокрема, хакери тоді протягом одного тижня здійснили 18 DDoS-атак, переважна більшість з яких - на Офіс президента України.

Наприкінці травня в Україні істотно збільшилася кількість кібератак на сайти органів влади. У період з 20 по 26 травня кіберполіцією було зафіксовано збільшення підозрілих подій майже в 12 разів. Наголошується, що за цей період всього було виявлено 107 566 підозрілих подій.