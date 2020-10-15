Кулеба: Росія має понести відповідальність за кібератаку на парламент Норвегії



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Дмитро Кулеба назвав хакерську атаку РФ частиною гібридної війни

Україна готова до посилення співпраці з Норвегією та іншими партнерами у протидії кіберзагрозам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути Росію до відповідальності за кібератаку на парламент Норвегії.

Про це дипломат написав у Twitter.

Кулеба також відповів, що Україна готова до посилення співробітництва з іншими країнами для протидії кіберзагрозам.

«Росія має понести відповідальність за кібератаку на парламент Норвегії. Україна готова до посилення співпраці з Норвегією та іншими партнерами у протидії кіберзагрозам. Євроатлантична солідарність та взаємна підтримка мають ключове значення для протидії викликам гібридної війни», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, цього тижня уряд Норвегії заявив, що російські хакери здійснили кібератаку на парламент країни (Стортинг) 24 серпня. За словами міністра оборони країни за атакою стоять держструктури РФ. Хакери отримали доступ до поштових скриньок, банківських рахунків, страхових номерів та інших персональних даних низки працівників парламенту.

До слова, Microsoft заявила про зрив кібератаки, яка могла вплинути на вибори в США.

Раніше компанія Microsoft заявила, що більшість кібератак здійснюють хакери з Росії.