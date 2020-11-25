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    Україна приєдналася до санкцій ЄС за кібератаку росіян на Бундестаг

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    <span>За атакою на комп'ютери Бундестагу стоять хакери з Росії</span> - Україна приєдналася до санкцій ЄС за кібератаку росіян на Бундестаг
    За атакою на комп'ютери Бундестагу стоять хакери з Росії

    Потужна хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року

    Сім країн-партнерів Європейського союзу, у число яких входить і Україна, приєдналися до санкцій щодо громадян і структур Росії, відповідальних за кібератаку на Бундестаг у 2015 році. Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

    «22 жовтня 2020 року Рада прийняла Рішення (CFSP) 2020/1537. Рішенням Ради додані дві фізичні особи та одну установу у список фізичних і юридичних осіб та організацій, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, викладені у додатку до рішення (CFSP) 2019/797. Країни-кандидати - Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Ісландія і Норвегія, що входять до Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради», - сказано у заяві.

    Повідомляється, що зазначені держави забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням.

    «Європейський союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його», - заявив глава європейської дипломатії.

    Нагадаємо, у жовтні Євросоюз запустив процедуру введення санкцій через кібератаки на німецький Бундестаг, ймовірно проведений із Росії у 2015 році.

    Кібератака на німецький Бундестаг у травні 2015 року паралізувала IT-інфраструктуру парламенту ФРН, Бундестаг довелося повністю відключити від інтернету на кілька днів. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.

    Канцлер ФРН Ангела Меркель у травні 2020 року поклала відповідальність за те, що трапилося на Росію.

    За повідомленнями ЗМІ, німецькі слідчі зробили висновок, що атака могла виходити від одного з агентів російського ГРУ. У зв'язку з цим Федеральна прокуратура ФРН 5 травня видала ордер на арешт громадянина Росії Дмитра Бадіна. Москва категорично відкинула причетність до кібератаки на німецький Бундестаг.

    Також нагадаємо, що Україна ще на рік продовжила ембарго на російські товари.

     

     

    Теги: ЄС Росія ГРУ Ангела Меркель кібератака агресія Україна хакер
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