Єврокомісія закликає США переглянути рішення щодо ВООЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Глобальна співпраця та солідарність, яка має прояв у багатосторонніх зусиллях, є єдиним ефективним та життєздатним шляхом, щоб виграти битву, з якою стикнувся світ»

Високопосадовці ЄС закликали США переглянути рішення про розірвання відносин з ВООЗ

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник ЄС Жозеп Боррель закликали США переглянути рішення про розірвання відносин із Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Спільну заяву політиків оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

«ВООЗ має й надалі залишатися на чолі міжнародної відповіді на пандемію (корнавірусу). Для цього участь та підтримка всіх сторін є необхідною... Перед лицем глобальної загрози настав час посиленої співпраці та спільних рішень. Слід уникати дій, що можуть послабити міжнародну відповідь. У цьому контексті ми закликаємо США переглянути своє рішення», – йдеться у зверненні.

Фон дер Ляєн і Боррель наголошують, що нині, коли світ протистоїть пандемії Covid-19, головним завданням є рятувати життя, стримати та пом’якшити удар пандемії. «Європейський Союз продовжує підтримувати ВООЗ у цьому сенсі та вже виділив додаткове фінансування», – зазначають вони.

Європейські лідери нагадали, що в ініційованій ЄС резолюції, яка була ухвалена під час Світової асамблеї охорони здоров’я 19 травня, всі країни-члени ВООЗ погодилися започаткувати неупереджену, незалежну та всеохоплюючу оцінку ефективності реакції світової спільноти на пандемію коронавірусу. Головною метою таких дій має бути підвищення готовності світу до майбутніх глобальних викликів у сфері здоров’я.

«Глобальна співпраця та солідарність, яка має прояв у багатосторонніх зусиллях, є єдиним ефективним та життєздатним шляхом, щоб виграти битву, з якою стикнувся світ», – наголосили європейські лідери.

Як повідомлялося, 29 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати припиняють відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), яка «не змогла реалізувати нагальні й потрібні реформи».

Перед цим він заявляв, що ВООЗ не впоралася зі своїми обов’язками під час епідемії Covid-19, а також не перевіряла дані про коронавірусну інфекцію, надані Китаєм. Фінансування ВООЗ Трамп заморозив у середині квітня.

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