Фахівці установили смертельну небезпеку коронавірусу для дітей



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У дітей відтерміновано початок цитокінового шторму, який може стати причиною смерті навіть після лікування від коронавірусу

Щонайменше у 100 дітей в США був діагностований синдром Кавасакі. Явище все частіше фіксується і в Європі

У дітей, що заразилися коронавірусом, може розвиватися смертельно небезпечний цитокіновий шторм – неконтрольоване запалення, що приводить до пошкодження тканин організму. Про це йдеться в дослідженні Школи медицини Маунт-Синай в Нью-Йорку, пише Daily Mail.

У квітні американські лікарі виявили тенденцію: у дітей з позитивним тестом на коронавірус все частіше почали виявляти симптоми, що нагадують синдром Кавасакі – рідкісне захворювання, що супроводжується високою температурою, висипом, набряками і запаленнями, що вражають різні частини тіла.

Дослідження показало, що у дітей відтерміновано початок цитокінового шторму, який може стати причиною смерті навіть після лікування від коронавірусу.

У звіті йдеться про необхідність звертати увагу на діагностику подібних випадків, навіть якщо у дітей негативні результати тестів. Уточнюється, що щонайменше у 100 дітей в США був діагностований синдром Кавасакі. Явище все частіше фіксується і в Європі. Зараз лікарі з’ясовують, чи викликає безпосередньо коронавірус запальний синдром і як його лікувати.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що він стурбований появою в ЗМІ різних країн повідомлень про виявлений у дітей загадковий синдром, і закликав лікарів звернути увагу на цю проблему.