Трамп: США розривають відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп заявив, що Китай має повний контроль над ВООЗ

Кошти, які США витрачали на ВООЗ, підуть на фінансування інших міжнародних організацій

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Штати розривають відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Як заявив глава Білого дому на пресконференції, кошти, які США витрачали на ВООЗ, підуть на фінансування інших міжнародних організацій

«Оскільки вони (ВООЗ, - ред.) не змогли провести реформи, про які їх просили і в яких була величезна потреба, ми сьогодні розриваємо наші відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я і переправляємо її фінансування на інші міжнародні й варті того потреби у сфері глобальної охорони громадського здоров'я», — сказав американський президент.

Трамп також заявив, що «Китай має повний контроль над ВООЗ, хоча вона платить лише 40 мільйонів доларів на рік — тоді як США платять на рік приблизно 440 мільйонів доларів».

Нагадаємо, 19 травня Трамп заявив, що США вийде з ВООЗ, якщо вимоги країни не виконають протягом 30 діб

На думку Трампа, організація перетворилася в «китайську маріонетку» і не зафіксувала порушень, допущених владою КНР з початку поширення пандемії коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 22811

Хворіють 13198

Одужали 8934

Померли 679