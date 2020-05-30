США вперше майже за 30 років використовують армію для придушення масових протестів (відео)
Армію залучають до придушення мітингів вперше з 1992 року
У Міннеаполісі, США, на вулиці вивели бійців Національної гвардії, які повинні допомогти в придушенні масових заворушень, що виникли після вбивства поліцейським Джорджа Флойда.
Місцеві ЗМІ зазначають, що в США армію залучають до придушення мітингів вперше з 1992 року.
Відзначимо, що військові підрозділи вивели на вулиці відповідно до Закону про повстання 1807 року, який в останній раз використовувався під час заворушень в Лос-Анджелесі.
Тим часом губернатор штату Джорджія Брайан Кемп уточнив, що в місті буде задіяно не менше 500 службовців Національної гвардії.
За його словами, військові потрібні для захисту населення і власності.
Як відомо, під час заворушень мітингувальники почали трощити поліцейський транспорт і закидати правоохоронців петардами. Деякі поліцейські отримали травми.
Нагадаємо, у Міннеаполісі після зіткнень оголосили комендантську годину.
Як повідомлялося, в міста Міннеаполіс, Сент-Пол і найближчі до них населені пункти (штат Міннесота) направлено понад 500 бійців Національної гвардії США. Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.