США вперше майже за 30 років використовують армію для придушення масових протестів (відео)



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Військові підрозділи вивели на вулиці відповідно до Закону про повстання 1807 року, який в останній раз використовувався під час заворушень в Лос-Анджелесі

Армію залучають до придушення мітингів вперше з 1992 року

У Міннеаполісі, США, на вулиці вивели бійців Національної гвардії, які повинні допомогти в придушенні масових заворушень, що виникли після вбивства поліцейським Джорджа Флойда.

Місцеві ЗМІ зазначають, що в США армію залучають до придушення мітингів вперше з 1992 року.

Відзначимо, що військові підрозділи вивели на вулиці відповідно до Закону про повстання 1807 року, який в останній раз використовувався під час заворушень в Лос-Анджелесі.

Тим часом губернатор штату Джорджія Брайан Кемп уточнив, що в місті буде задіяно не менше 500 службовців Національної гвардії.

За його словами, військові потрібні для захисту населення і власності.

Як відомо, під час заворушень мітингувальники почали трощити поліцейський транспорт і закидати правоохоронців петардами. Деякі поліцейські отримали травми.

Нагадаємо, у Міннеаполісі після зіткнень оголосили комендантську годину.

Як повідомлялося, в міста Міннеаполіс, Сент-Пол і найближчі до них населені пункти (штат Міннесота) направлено понад 500 бійців Національної гвардії США. Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

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