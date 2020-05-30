Перед Білим домом почалися зіткнення



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Співробітники Секретної служби США перед Білим домом

Більше 30 великих міст США охоплені акціями протесту

Перед Білим домом вночі 30 травня розпочались сутички протестувальників з співробітниками Секретної служби США, повідомляє CNN.

Сутички біля резиденції глави держави тривали більше п’яти годин. Демонстранти кричали на президентську охорону, кидали різні предмети і намагалися перекинути металеві огорожі. Як мінімум один раз співробітник Секретної служби відреагував, розпорошивши в натовп перцевий балончик.

Протестуючі скандували гасла на підтримку померлого в Міннеаполісі чорношкірого охоронця Джорджа Флойда і висловлювали неприязнь до президента Дональда Трампа, зазначає видання.

За даними телеканалу, більше 30 великих міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями, які почалися після смерті Флойда. Виступи проти влади проходять в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Денвері, Нью-Йорку, Індіанаполісі, Бостоні, Детройті та багатьох інших містах. У деяких випадках бунти супроводжуються стріляниною, зокрема в Окленді був убитий один співробітник Федеральної служби охорони США. Найбільш неспокійна ситуація спостерігається в Міннеаполісі, де федеральна влада готуються розгорнути контингент військової поліції.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

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