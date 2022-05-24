Єврокомісія спростить процедуру конфіскації російських активів – Reuters

Однією з кінцевих цілей є перерозподіл доходів від цих конфіскацій в Україну

Європейська комісія хоче спростити конфіскацію активів, пов’язаних із злочинною діяльністю – зокрема тих, хто ухиляється від санкцій Євросоюзу проти Кремля.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт документа у розпорядженні редакції.

Законодавча пропозиція, яка має бути опублікована в середу і до того моменту може бути змінена, спрямована на усунення правової слабкості в ЄС, де багатьом державам бракує достатньо надійної правової бази для конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом.

Злочини, щодо яких застосовуватимуться нові правила – це тероризм, участь у злочинній організації, торгівля людьми, відмивання грошей, а також порушення санкцій ЄС, які згідно з окремою пропозицією, також опублікованою в середу, стануть злочином у всьому світі.

Конфіскація активів, як правило, вимагає винесення обвинувального вироку. Проте згідно з новим законопроєктом, конфіскувати їх можна буде ще на етапі розслідування щодо підозрюваних злочинців, а також коли підозрювана особа передає такі активи третім особам, наприклад членам родини.

«Ми працюємо над європейським інструментом, щоб зробити конфіскації можливими скрізь у всіх державах ЄС», — раніше наголосив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс. За його словами, однією з кінцевих цілей є перерозподіл доходів від цих конфіскацій в Україну.

Для того, аби ця пропозиція стала законом, потрібна підтримка урядів ЄС.

Заява Єврокомісії щодо виділення коштів на боротьбу з енергетичною залежністю Росії ставить на місце всі держави, які намагаться «торгуватися».

Раніше Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.