ЄС розробив план відбудови України. Київ отримає гроші в обмін на реформи

Єврокомісія планує 18 травня затвертиди план відновлення післявоєнної України

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.

Проєкт рішення комісія планує затвердити 18 травня, повідомляє «Європейська правда».

Згідно з проєктом документу, відбудова зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років, а кошти, виділені на відновлення, будуть пов'язані із суворими умовами, такими як боротьба з корупцією та зусиллями українського уряду щодо проведення реформ. За планом, реформи мають наблизити Україну до ЄС.

При відбудові повинен діяти принцип «зробити краще, ніж було». Це означає, що нова інфраструктура та будинки мають бути спроєктовані так, щоб відповідати кліматичним вимогам.

Скільки грошей потрібно на відновлення, поки що незрозуміло, але збитки від війни вже оцінюють у сотні мільярдів євро.

Фінансовий внесок Європейського Союзу має надійти з нової програми бюджету ЄС. Вона має ґрунтуватися на тому, як працює допомога ЄС державам-членам після пандемії коронавірусу. За цією програмою країни-члени повинні подати до Єврокомісії плани реформ та інвестицій. Єврокомісія перевіряє їх, а потім затверджує гранти та позики з низькими відсотками, причому окремі транші прив’язуються до певних проміжних цілей.

Реформи та інвестиції, які Київ має пообіцяти за гроші з нової програми, покликані допомогти, серед іншого, подальшій інтеграції української економіки у внутрішній ринок ЄС, покращити бізнес-середовище чи «поступово привести» українське законодавство у відповідність до права ЄС.

Велике значення у плані також надається належному урядуванню, верховенству права, раціональному управлінню фінансами та захисту від корупції та шахрайства.

Гроші на план реконструкції, згідно з задумом, надійдуть від міжнародних партнерів, але у «стратегічних інтересах» ЄС очолити зусилля та взяти на себе "більшу частину", пояснює Єврокомісія.

Гранти Україні можуть бути покриті за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС або за рахунок перерозподілу у межах бюджету.

Щодо пільгових кредитів Києву, то комісія пропонує фінансувати їх, взявши на себе нові борги. Потім держави-члени понесуть спільну відповідальність щодо таких боргів ЄС.

Влада Брюсселя також згадала про можливість використання конфіскованих російських активів для фінансування реконструкції. Проте це вважається юридично чутливим питанням.