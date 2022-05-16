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    Україна йде до ЄС: Єврокомісія готує висновок щодо заявки Києва

    Україна йде до ЄС: Єврокомісія готує висновок щодо заявки Києва
    фото: depositphotos.com

    Наша держава прагне стати частиною Європейського Союзу

    Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї заявив, що Європейська Комісія готує висновок для Європейської ради щодо заявки України до ЄС.

    Комісія отримала усі відповіді України на запитання ЄС.

    «Зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити, як посилити подальшу підтримку України. ЄС підтримує Україну, щоб пом'якшити наслідки війни Росії проти України. Отримано всі відповіді на запитання ЄС. Наразі Комісія готує висновок для Ради щодо заявки України в ЄС», – зазначив Варгеї у Twitter.

    Раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує до кінця червня представити доповідь про готовність Молдови, України та Грузії до вступу в Європейський Союз.

    Нагадаємо, що Єврокомісія прискорює енергетичний перехід через війну в Україні.

    Нагадаємо, напередодні Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

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    Теги: ЄС Єврокомісар Єврокомісія Україна
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    Україна йде до ЄС: Єврокомісія готує висновок щодо заявки Києва