Україна йде до ЄС: Єврокомісія готує висновок щодо заявки Києва

Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї заявив, що Європейська Комісія готує висновок для Європейської ради щодо заявки України до ЄС.

Комісія отримала усі відповіді України на запитання ЄС.

«Зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити, як посилити подальшу підтримку України. ЄС підтримує Україну, щоб пом'якшити наслідки війни Росії проти України. Отримано всі відповіді на запитання ЄС. Наразі Комісія готує висновок для Ради щодо заявки України в ЄС», – зазначив Варгеї у Twitter.

Met w/ FM ⁦@DmytroKuleba⁩ to discuss how to strengthen further support to . EU stands w/ to mitigate the impact of Russia’s war against #Ukraine. All replies to EU questionnaire received. Now Commission is preparing Opinion for Council on ’s application to the EU. pic.twitter.com/Xtt26ftMPz