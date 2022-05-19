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    Єврокомісія надіслала Україні важливий меседж

    • Лана Зеркаль

      Радниця міністра енергетики України

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    Блакитне паливо більше не буде елементом російської гібрідної війни - Єврокомісія надіслала Україні важливий меседж
    Блакитне паливо більше не буде елементом російської гібрідної війни
    фото з відкритих джерел

    Гроші на відмову від російських енергоносіїв є, але є умова

    Сьогоднішня заява Єврокомісії щодо виділення коштів на боротьбу з енергетичною залежністю Росії ставить на місце всі держави, які намагаться «торгуватися».

    Єврокомісія оприлюднила великий, повноцінний план посилення енергетичної безпеки, вартістю в 300 мільярдів євро. Логіка документа проста: це гроші, які будуть витрачатись на альтернативні та відновлювальні джерела енергії. Не просто не-російські, а чисті і конкурентні.

    Гроші не будуть «виділятися» – це напрямок використання єропейських грошей, який передбачає і енергоефективність, і пошук альтернативних джерел постачання, і пришвидшення переходу на відновлювальну енергетику.

    Масштабний і великий план, який також посилає меседж державам, які намагаються «торгуватися». Це полегшить Європі дискусію з Угорщиною. Гроші на відмову від російських енергоносіїв є, але вони потребують чітких проектів та прозорого використання, а не шантажу заявами.

    Це, до речі, і для України важливий меседж. У новій програмі є гроші на підтримку України, але лише на виживання. За серйозні кошти доведеться поборотися відкрито, пропонуючи зрозумілі проекти.

    Ми маємо сильні сторони: вуглецево нейтральна атомна енергія, перспектива постачання водню, зрозумілі проекти відбудови зруйнованої війною інфраструктури. Але «договорняків» не буде, як би цього комусь не хотілося.

    Джерело: блог Олени Зеркаль

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    Теги: нафта росія окупанти газ Єврокомісія війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Єврокомісія надіслала Україні важливий меседж