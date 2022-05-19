Єврокомісія надіслала Україні важливий меседж

Блакитне паливо більше не буде елементом російської гібрідної війни

Гроші на відмову від російських енергоносіїв є, але є умова

Сьогоднішня заява Єврокомісії щодо виділення коштів на боротьбу з енергетичною залежністю Росії ставить на місце всі держави, які намагаться «торгуватися».

Єврокомісія оприлюднила великий, повноцінний план посилення енергетичної безпеки, вартістю в 300 мільярдів євро. Логіка документа проста: це гроші, які будуть витрачатись на альтернативні та відновлювальні джерела енергії. Не просто не-російські, а чисті і конкурентні.

Гроші не будуть «виділятися» – це напрямок використання єропейських грошей, який передбачає і енергоефективність, і пошук альтернативних джерел постачання, і пришвидшення переходу на відновлювальну енергетику.

Масштабний і великий план, який також посилає меседж державам, які намагаються «торгуватися». Це полегшить Європі дискусію з Угорщиною. Гроші на відмову від російських енергоносіїв є, але вони потребують чітких проектів та прозорого використання, а не шантажу заявами.

Це, до речі, і для України важливий меседж. У новій програмі є гроші на підтримку України, але лише на виживання. За серйозні кошти доведеться поборотися відкрито, пропонуючи зрозумілі проекти.

Ми маємо сильні сторони: вуглецево нейтральна атомна енергія, перспектива постачання водню, зрозумілі проекти відбудови зруйнованої війною інфраструктури. Але «договорняків» не буде, як би цього комусь не хотілося.

Джерело: блог Олени Зеркаль

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