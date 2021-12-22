Єврокомісія відкрила справу проти Польщі

Тепер Польща має два місяці, щоб відповісти на лист-повідомлення Єврокомісії

Єврокомісія запустила процедуру порушення справи проти Польщі через нещодавнє рішення конституційного трибуналу. Про це повідомляє «ЄП».

Йдеться про рішення конституційного трибуналу від 14 липня та 7 жовтня 2021 року, в яких суд назвав положення договорів ЄС несумісними з конституцією Польщі, ставлячи під сумнів примат права ЄС.

Тепер Польща має два місяці, щоб відповісти на лист-повідомлення Єврокомісії.

«Єврокомісія вважає, що ці рішення конституційного трибуналу порушують загальні принципи автономії, примату, ефективності й одноманітного застосування права Євросоюзу та обов'язковість рішень Суду ЄС», – заявили в Єврокомісії.

«На думку Єврокомісії, конституційний трибунал Польщі порушив ст. 19 п. 1 Договору про Європейський Союз у двох своїх останніх рішеннях. Внаслідок цих рішень люди, які стоять перед польським судом, не мають повних гарантій, описаних у цій статті», – сказав єврокомісар. Паоло Джентілоні.

Нагадаємо, Європейський суд призначив Польщі штраф за невиконання законодавства Євросоюзу – країна має виплачувати Єврокомісії по мільйону євро щодня.

Європейський суд виніс рішення після того, як Конституційний суд Польщі постановив, що низка законів ЄС та деякі європейські судові ухвали суперечать Основному закону країни, а членство Польщі в Євросоюзі не дає органам ЄС верховенства у судовій сфері та не означає передачу Польщею свого суверенітету.

Однак, це не відповідає принципам верховенства права ЄС, який передбачає, що правові норми країн Євросоюзу в низці сфер не повинні застосовуватися, якщо вони суперечать нормам європейського права.

У вересні суд на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати 500 тисяч євро щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.