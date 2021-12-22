Польща визнала: без українських заробітчан буде непереливки

Кількість вакансій в країні протягом року зросла майже на 70%

Упродовж року кількість вакансій у Польщі зросла на 68,5%. Тільки в третьому кварталі 2021 року з’явилося понад 132 тисячі нових робочих місць. Про це повідомляє Головне статистичне управління Польщі (GUS).

При цьому в країні бракує робочої сили. Дефіцит сподіваються заповнити за рахунок працівників з України. Найбільша кількість вакансій наразі наявна у переробній промисловості (34,3 тис.) Також працівники потрібні в будівельну галузь (22,5 тис.), торгівлю та ремонт автотранспортних засобів (19,3 тис.)

За рік втричі збільшилася кількість вакансій у готельній сфері та гастрономії і всемеро зросла кількість нових робочих місць у цих галузях. Значно зросла також кількість робочих місць у інформаційній та комунікаційних сферах, де за рік стало на 154,1% більше вакансій і на 244,1% збільшилась кількість новостворених робочих місць.

За даними Головного статистичного управління (GUS), промислове виробництво в листопаді зросло у Польщі на понад 15% порівняно з минулим роком і на 5,3% порівняно з жовтнем.

«Цієї осені в Польщі гостро відчули брак працівників. Українці частково заповнили робочі місця, але Польща і надалі потребує робочої сили з України. Розвиток польської економіки неможливий без українських працівників. Тому з нового року польський уряд спрощує легалізацію проживання та працевлаштування для іноземців. Це має допомогти утримати українських трудових мігрантів у Польщі», – заявив генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Зазначимо, наразі у Польщі працює 918 тис. українців, а в січні їхня кількість може сягнути 1 млн. Понад 300 тис. українців мають тимчасовий вид на проживання.

У Польщі з 1 січня 2022 року зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Законодавчі зміни стосуватимуться не лише польських працівників, а й заробітчан із України.

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