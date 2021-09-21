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    Не хотіла зупиняти роботу шахти: Польща щодня виплачуватиме €500 тис. штрафу

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    Суд Євросоюзу зобов'язав Польщу щодня виплачувати штраф у розмірі &euro;500 тис. - Не хотіла зупиняти роботу шахти: Польща щодня виплачуватиме €500 тис. штрафу
    Суд Євросоюзу зобов'язав Польщу щодня виплачувати штраф у розмірі €500 тис.
    Фото з відкритих джерел

    Польщу оштрафували за позовом Чехії

    Суд Євросоюзу у Люксембурзі оштрафував Польщу за безперервність робіт на вугільній шахті «Туров» на кордоні з Чехією. Відтепер країна має виплачувати по €500 тис. щодня, повідомляє Polish Press Agency.

    Раніше Варшава проігнорувала рішення Європейського суду про припинення видобутку на суперечливому родовищі.

    Суд Євросоюзу зобов'язав Польщу щодня виплачувати Єврокомісії штраф у розмірі €500 тис. за безперервність робіт на спірному вугільному розрізі «Турув», розташованому неподалік від кордонів з Чехією і Німеччиною.

    Чехія неодноразово просила зупинити видобуток бурого вугілля на польській шахті «Туров». У країні наголошують, що видобуток вугілля на цій шахті негативно впливає на її прикордонні райони, де зменшився рівень ґрунтових вод.

    У досудовому порядку сторонам так і не вдалося домовитися. Річ у тім, що Польща хоче експлуатувати шахту до 2044 року. А польське міністерство клімату продовжило концесію на видобуток вугілля до 2026 року.

    Нагадаємо, на шахті «Червоний партизан», що знаходиться під контролем російських бойовиків «ЛНР», загинули дев’ятеро осіб і ще троє перебувають у важкому стані. Всього 19 осіб отримали різні травми.

    До слова, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

    Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.

    Теги: суд Польща вугілля Чехія штраф
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    Не хотіла зупиняти роботу шахти: Польща щодня виплачуватиме €500 тис. штрафу