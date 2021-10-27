Мільйон євро щодня: Європейський суд зобов'язав Польщу виплачувати величезний штраф

Суд ЄС оштрафував Польщу через судову суперечку

Європейський суд призначив Польщі штраф за невиконання законодавства Євросоюзу – країна має виплачувати Єврокомісії по мільйону євро щодня.

«Розпорядженням Європейського суду Польщі наказано виплачувати щоденний штраф у розмірі 1 млн євро за відмову припиняти дію національного законодавства, яке, зокрема, стосується юрисдикції дисциплінарної палати Верховного суду», – йдеться у рішенні Європейського суду.

Як відзначається, штраф польська влада отримала, «щоб уникнути серйозних і непоправних збитків правопорядку Європейського Союзу, а також цінностям, на яких він заснований, включаючи верховенство закону».

Європейський суд виніс рішення після того, як Конституційний суд Польщі постановив, що низка законів ЄС та деякі європейські судові ухвали суперечать Основному закону країни, а членство Польщі в Євросоюзі не дає органам ЄС верховенства у судовій сфері та не означає передачу Польщею свого суверенітету. Однак, це не відповідає принципам верховенства права ЄС, який передбачає, що правові норми країн Євросоюзу в низці сфер не повинні застосовуватися, якщо вони суперечать нормам європейського права.

7 жовтня рішенням Конституційного суду Польщі було надано перевагу національному праву над законами ЄС. Судді відзначили, що окремі положення законів Євросоюзу суперечать Конституції Польщі. 10 жовтня у найбільших містах Польщі прокотилися акції протесту. Десятки тисяч людей у Варшаві зібралися під гаслами «Ми залишаємося!», «Ми – Європа!».

Штраф буде стягуватися з дати вручення Польщі ухвали до виконання урядом рішення суду від 14 липня.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про ліквідацію Дисциплінарної палати Верховного суду раніше під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі.

Європейська комісія просила Суд ЄС накласти фінансові санкції на Польщу у цій справі у вересні.

Це ще один фінансовий штраф, накладений Судом ЄС на Польщу. У вересні суд на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати 500 тисяч євро щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.