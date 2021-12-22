Четверта хвиля Covid-19: Польща побила антирекорд смертності

Польща має справу з постійною високою щоденною кількістю випадків захворювання в рамках четвертої хвилі

За минулу добу в країні зареєстровано 18 тис. нових випадків зараження коронавірусом

У вівторок, 21 грудня, Польща зафіксувала антирекорд зі смертності від Covid-19 за четверту хвилю пандемії – 775 загиблих за добу. Про це повідомляє Pap.

За даними МОЗ Польщі, за минулу добу в країні зареєстровано 18,021 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень померло 775 людей, що є найвищим показником зі смертності за четверту хвилю пандемії.

З 4 березня 2020 року, коли Польща виявила перший випадок зараження коронавірусом, кількість інфікованих перевищила 4 млн, а померлих – 92,8 тис.

Польща має справу з постійною високою щоденною кількістю випадків захворювання в рамках четвертої хвилі. Це змусило уряд посилити карантинні обмеження.

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