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    Четверта хвиля Covid-19: Польща побила антирекорд смертності

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    Польща має справу з постійною високою щоденною кількістю випадків захворювання в рамках четвертої хвилі - Четверта хвиля Covid-19: Польща побила антирекорд смертності
    Польща має справу з постійною високою щоденною кількістю випадків захворювання в рамках четвертої хвилі
    фото: pap.pl

    За минулу добу в країні зареєстровано 18 тис. нових випадків зараження коронавірусом

    У вівторок, 21 грудня, Польща зафіксувала антирекорд зі смертності від Covid-19 за четверту хвилю пандемії – 775 загиблих за добу. Про це повідомляє Pap.

    За даними МОЗ Польщі, за минулу добу в країні зареєстровано 18,021 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень померло 775 людей, що є найвищим показником зі смертності за четверту хвилю пандемії.

    З 4 березня 2020 року, коли Польща виявила перший випадок зараження коронавірусом, кількість інфікованих перевищила 4 млн, а померлих – 92,8 тис.

    Польща має справу з постійною високою щоденною кількістю випадків захворювання в рамках четвертої хвилі. Це змусило уряд посилити карантинні обмеження.

    Зазначимо, центри вакцинації в Україні закриються у перші дні січня.

    Тим часом вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19. Також академік розповів про особливості «Омікрону» та чому його поширення – це добрі новини.

    За прогнозами ВООЗ «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні.

    Додамо, що напередодні Різдва шість областей виходять із «червоної» зони.

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    Теги: Польща смерть епідемія коронавірус
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    Четверта хвиля Covid-19: Польща побила антирекорд смертності