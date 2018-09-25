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    У світі

    Європарламент пропонує вчетверо збільшити бойові групи ЄС

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    Кожна бригада в ЄС нараховує 3-5 батальйонів і спрямована на виконання всього спектру бойових завдань - Європарламент пропонує вчетверо збільшити бойові групи ЄС
    Кожна бригада в ЄС нараховує 3-5 батальйонів і спрямована на виконання всього спектру бойових завдань

    ЄС пропонують також створити свою бригаду підвищеної бойової готовності

    В щорічній доповіді щодо спільної безпекової і оборонної політики ЄС Європейський парламент запропонував профільному комітету розглянути питання щодо збільшення в чотири рази бойових груп ЄС – із 18 батальйонів до 18 бригад.

    Із 2007 року в ЄС існують 18 бойових груп чисельністю  в 1,5 тисячі кожна. Вони мають бути в стані бойової готовності за 5-10 днів після отримання наказу. Відповідні бойові групи перш за все передбачається застосувати в миротворчих операціях і гуманітарних інтервенціях поза межами ЄС.

    З іншого боку кожна бригада в ЄС нараховує 3-5 батальйонів і спрямована на виконання всього спектру бойових завдань.

    Окрім того в доповіді Європарламенту йдеться про створення європейського аналога Бригади підвищеної бойової готовності НАТО, який би спирався на потенціал багатонаціональних корпусів ЄС в Страсбурзі, Цешині і Мюнстері. Це сприяло б більшій взаємосумісності збройних сил країн ЄС.

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